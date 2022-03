SAN ANTONIO, March 25, 2022(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Technologielösungen für hybride Architekturen und ein Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner mit 15 Kompetenzen und über 2.700 Zertifizierungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine 13. Zertifizierung für Servicebereitstellungen erhalten hat. Die Servicevalidierung von Amazon QuickSight ist Teil der Daten, Analysen und des maschinellen Lernens von Rackspace Technology und ergänzt das bereits erlangte Dutzend anderer Zertifizierungen. Die Qualifizierung für das Programm erfordert eine für den Service spezifische Verifizierung von Kundenreferenzen und eine technische Überprüfung im Auftrag von AWS. So können Kunden darauf vertrauen, dass sie mit AWS-Partnern zusammenarbeiten, die die neuesten und relevantesten Cloud-Lösungen anbieten können.



Das AWS Service Delivery Program stellt Mitglieder des AWS Partner Network (APN) vor, die nachweislich über Fachwissen bei der Bereitstellung bestimmter AWS-Services verfügen. So können sie sich auf dem Markt von Mitbewerbern absetzen und gegenüber AWS-Kunden ihre Spezialgebiete hervorheben. Die Partner erhalten die Zertifizierung, wenn sie die Daten eines Kunden maximieren, indem sie reichhaltige, interaktive Erfahrungen in Amazon QuickSight kuratieren, um Trends, Ausreißer und wichtige Geschäftsfaktoren zu identifizieren.

Partner, die die Amazon-QuickSight-Servicevalidierung erworben haben, helfen AWS-Kunden, aussagekräftige Geschäftseinblicke zu entwickeln, um automatisch Zehntausende Benutzern zu skalieren, ohne dass eine Infrastruktur verwaltet werden muss. Zudem helfen die Partner mit Servicevalidierung den Kunden bei der Skalierung ihrer Business Intelligence (BI)-Lösungen, um die Kosten zu minimieren und die Leistung zu optimieren.

"Die Partner mit Servicevalidierung von Amazon QuickSight können dabei helfen, Daten in VPCs und vor Ort sicher zu verbinden, föderierte Authentifizierung/SSO- und AD-Integration einzurichten, interaktive Dashboards zu erstellen und mit dem QuickSight SDK und den APIs Analysen in Ihre Anwendungen einzubetten", so Josh Prewitt, Senior Vice President und Chief Product Officer von Rackspace Technology. "Rackspace Technology freut sich sehr über diese Auszeichnung, die unser Engagement unterstreicht, datengesteuerten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem wir Cloud-native Lösungen einsetzen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen."

Hier finden Sie weitere Informationen zu Embedded Analytics mit Amazon QuickSight.

