In der Kalenderwoche 12 (21.03. bis 25.03.2022) hat die Zeichnungsphase für die erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH begonnen. Die als Green Bond klassifizierte Anleihe wird jährlich mit 7,50% verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Bis zum 06.04.2022 kann die Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Börse Frankfurt und angeschlossene Depotbanken gezeichnet werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder hat AOC-Geschäftsführer Till Schwerdtfeger die Hintergründe der Anleihe-Begebung erklärt: "Die Anleihe-Emission bietet uns die Chance, unsere Geschäftstätigkeit erheblich auszuweiten und auch weiterhin dynamisch zu wachsen. Wir sind solide aufgestellt und alle Projekte unserer aktuellen Projektpipeline sind bereits finanziert. Mit dem Emissionserlös können wir darüber hinaus aber weitere, grüne Projekte realisieren - er dient uns als zusätzlicher Finanzierungsrahmen für Projekte gemäß unserem Rahmenwerk und entsprechend der ICMA Principles", so Schwerdtfeger.

Das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue fünfjährige Anleihe 2022/27 des FC Schalke 04 läuft schon ein paar Tage länger und noch bis zum 13. April. Die Königsblauen bieten einen Zinskupon von 5,50 % p.a. sowie einen einmaligen Aufstiegsbonus in Höhe von 2,0%. Christina Rühl-Hamers, Finanzchefin "auf Schalke" zeigt sich äußert zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Ruhrpott-Vereins: "Weil wir uns in allen Bereichen so aufstellen, dass wir langfristig und strategisch die Zukunft des Klubs planen. Die Anleihe hilft uns auf ...

