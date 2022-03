In zwei aktuellen Barometern bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden "laufenden" 5,50%-Unternehmensanleihen der Euroboden GmbH, Anleihe 2019/24 (WKN A2YNXQ) und Anleihe 2020/25 (WKN A289EM), weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Laut Analysten habe sich de Euroboden GmbH in den letzten Geschäftsjahren weiter am Markt etablieren können und trotz der Covid-19-Pandemie weiterhin positive Ergebnisse erzielt. Zudem könne die Euroboden GmbH mit ihren individuellen architektonischen Lösungen den Nachfrageüberhang am Immobilienmarkt bedienen. Die Projektpipeline sei auf ca. 1,8 Mrd. Euro stetig erhöht werden, was einen zukünftigen Anstieg der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verspreche, so die KFM-Analysten. Des Weiteren seien die Projekte mit dem Schwerpunkt im Bereich Wohnen in Ballungsgebieten breit aufgestellt, was im volatilen Umfeld finanzielle Stabilität bringe. In Verbindung mit der Rendite der 5,50%-Anleihen zu aktuellen Kursen knapp unter pari werden beide als "attraktiv" eingestuft.

Euroboden-Anleihen

