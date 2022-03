Dass das britische Mineralölunternehmen BP auch neue Wege gehen will, ist bekannt. Nun investieren sie 1 Milliarde Pfund in die britische Ladeinfrastruktur. Verdreifachung der Ladepunkte Das Zeitalter der Elektroautos macht auch vor den bisherigen Mineralöl-Riesen keinen Halt und so hat BP beschlossen, aktiver Teil der Entwicklung zu werden. Wie das britische Unternehmen am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung verkündet hat, werde man in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...