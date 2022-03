Freelancer sind die neuen Lieblinge der Wirtschaft. Wie du an einen Job kommst, zeigt dir diese Liste mit beliebten Freelancer-Jobbörsen. Freelancer: Die neuen Lieblinge der Wirtschaft Auch bei der Entlohnung geht es für die Freiberufler nach oben: Demnach sind die Stundensätze um vier Euro gestiegen, für dieses Jahr rechnen Freiberufler mit einem weiteren Plus. Die Nachfrage nach Fachkräften ist also ungebrochen. Freelancer werden immer beliebter. Sie machen fast 50 Prozent des Sourcing-Mix aus. (Foto: Shutterstock) Insofern...

Den vollständigen Artikel lesen ...