Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Lässt sich von ClimatePartner als klimaneutrales Unternehmen zertifizieren

DGAP-Media / 2022-03-25 / 16:01

Pressemitteilung München, März 2022

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung lässt sich von ClimatePartner als klimaneutrales Unternehmen zertifizieren

ESG-konforme Investments und nachhaltige Kapitalanlagen sind in aller Munde. Huber, Reuss & Kollegen hat sich dem Thema auf weiterführender Ebene angenommen und stellt sich ab sofort als zertifiziertes, klimaneutrales Unternehmen auf.

Jede Gesellschaft, so auch eine Vermögensverwaltung, verursacht zwangsläufig CO2-Emissionen. Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu analysieren, nach Möglichkeit zu reduzieren und die verbleibende Menge an Kohlendioxid zu kompensieren. Zur Erreichung dieses Zieles hat Huber, Reuss & Kollegen (HRK) eine Kooperation mit dem namhaften Anbieter ClimatePartner abgeschlossen.

Bei der Asset Allokation, also der Auswahl der Investments, ist der Nachhaltigkeitsgedanke bereits omnipräsent. Viele Aktiengesellschaften und Fondsanbieter werben damit, möglichst nachhaltig zu agieren oder ESG-konform zu sein. "Als Vermögensverwalter möchten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht allein in die Verantwortung in die von uns investierten Gesellschaften legen, sondern unseren eigenen Beitrag leisten. Der Nachhaltigkeitsgedanke soll konsequenterweise auch den täglichen Geschäftsbetrieb unseres Unternehmens umfassen", so Michael Reuss, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Huber, Reuss & Kollegen. "Deshalb haben wir uns entschieden, neben unserem sozialen und gesellschaftlichen Engagement, welches wir seit vielen Jahren pflegen, einen weiteren Schwerpunkt auf die Umwelt zu setzen und ab sofort klimaneutral zu agieren."

Mit Hilfe von ClimatePartner hat Huber, Reuss & Kollegen zunächst die eigene CO2-Bilanz berechnet, den sogenannten Corporate Carbon Footprint (CCF). Dabei wurden Themen wie die Nutzung von IT-Systemen, getätigte Geschäftsreisen oder die Arbeitswege der Mitarbeiter berücksichtigt. Aufgrund dieses CO2-Fußabrucks wurden anschließend konkrete Ziele für die Kohlendioxidreduktion definiert. Die verbliebenen, unvermeidbaren CO2-Emissionen hat Huber, Reuss & Kollegen durch eine Investition in ein von ClimatePartner gefördertes Klimaschutzprojekt kompensiert. Die Münchner Vermögensverwalter gilt damit als klimaneutrales Unternehmen. Unterstützt wird das Klimaschutzprojekt "Saubere Kochöfen/Nyungwe, Ruanda".

Mit dieser Initiative weitet Huber, Reuss & Kollegen sein traditionell hohes soziales Engagement weiter aus. Dass die gesellschaftliche Verantwortung auch den Mitarbeitern am Herzen liegt, zeigt u.a. die Gründung der gemeinnützigen HRK Stiftung (www.hrk-Stiftung.de), die seitdem schon zahlreiche Projekte unterstützen könnte. "Unser Ziel ist, in der Gesellschaft nachhaltig Spuren zu hinterlassen und insgesamt einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten," so Michael Reuss.

Über Huber, Reuss & Kollegen Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 34 Mitarbeiter, davon 21 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 1100 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf etwa drei Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETFs angeboten. Übergeordnete Dienstleistungen, wie Immobilien, Vorsorge- und Generationenplanung und das Stiftungswesen werden über das angeschlossene HRK-Family Office koordiniert.

Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666 Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Schlagwort(e): Finanzen

2022-03-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

2022-03-25

March 25, 2022 11:01 ET (15:01 GMT)