Es ist eine schlechte Woche für Evergrande: am Montag wurden die Aktien des Unternehmens vom Handel an der Hongkonger Börse ausgesetzt. Tags darauf wurde bekannt, dass Evergrande seinen Jahresabschluss nicht bis zum Ende des Monats präsentiere könne. Gleiches gilt für Evergrande New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Service. Nun hat Evergrande, so wörtlich, "entdeckt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...