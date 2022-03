DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher im März eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März abgeschwächt. Die Hauptsorge der amerikanschen Verbraucher war die Inflation. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 59,4 von 62,8 Ende Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 59,7 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 59,7.

Belgiens Geschäftsklima sinkt im März

Das belgische Geschäftsklima hat sich im März nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,9 Punkte auf plus 0,4. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf minus 5,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei plus 2,3 notiert hatte.

EZB: Output Floor nur auf höchster Konsolidierungsebene anwenden

Die Europäische Zentralbank (EZB) begrüßt die Vorschläge der EU-Kommission zur Umsetzung des Eigenkapitalstandards Basel 3 in europäisches Recht im Rahmen der Capital Requirements Regulation (CRR) generell, hat aber einige Änderungsvorschläge. Diese betreffen unter anderen die Art und Weise, wie die Banken künftig über einen Output Floor daran gehindert werden sollen, ihre Risikoaktiva und damit die Eigenkapitalanforderungen kleinzurechnen. Wie aus einer jetzt veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht, rät die EZB davon ab, international tätige Bankengruppen weiterhin dazu zu zwingen, ihre Eigenkapitalanforderungen in jedem einzelnen Land zu erfüllen.

Lindner: Zweites Entlastungspaket kostet rund 17 Milliarden Euro

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schätzt die Kosten des zweiten Entlastungspakets der Bundesregierung auf 17 Milliarden Euro. Die Koalition hat am Donnerstag ein zusätzliches Maßnahmenbündel vorgestellt, mit dem den Bürger wegen der hohen Energiepreise unter die Arme gegriffen werden soll. Das Finanzvolumen des vor einem Monat vorgestellten ersten Entlastungspakets beläuft sich laut Finanzministerium auf 13 Milliarden Euro.

EU-Behörden: Russland hat hunderte Linienflugzeuge "gestohlen"

Seit Inkrafttreten der westlichen Sanktionen hat Russland nach Angaben europäischer Luftfahrtbehörden mehrere hundert Linienflugzeuge "gestohlen". Den Leasingfirmen entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe, hieß es bei einer Videokonferenz von Eurocontrol, der europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt.

Bauministerin für Sanierungspflicht bei Immobilienkauf

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) spricht sich für eine Sanierungspflicht beim Kauf einer Immobilie aus. "In einigen Bereichen wird es ohne Ordnungsrecht nicht gehen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen", sagt Geywitz in der aktuellen Ausgabe des Spiegel. Sie wolle niemanden aus seinem Haus vertreiben, indem sie so hohe Sanierungsauflagen schaffe, dass Eigentümer die nicht finanzieren können. "Aber man könnte Regeln schaffen, die gewisse Sanierungen vorschreiben, wenn ein Haus an einen neuen Eigentümer übergeben wird."

Gas-Notfallplan: Versorger fürchten Klagen der Industrie - Magazin

Die Energieversorger fürchten laut einem Magazinbericht bei einem Stopp russischer Gaslieferungen Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe durch Unternehmen, die nicht mehr ausreichend mit Gas versorgt werden können. Die Versorger sollen deshalb bei einer vertraulichen Sitzung von der Bundesnetzagentur verbindliche Kriterien eingefordert haben, nach denen die Behörde über die Belieferung der Industriebetriebe entscheidet, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel.

Frankreich bestellt russischen Botschafter wegen EU-feindlicher Karikaturen ein

Wegen europafeindlicher Karikaturen hat Frankreich den russischen Botschafter einbestellt. "Diese Publikationen sind inakzeptabel", hieß es vom französischen Außenministerium. "Wir bemühen uns, einen Gesprächsweg offenzuhalten mit Russland, und diese Aktion ist höchst unangemessen", hieß es weiter. Auslöser waren mehrere Karikaturen, die die russische Botschaft in Paris auf ihrem Twitter-Konto veröffentlichte und später wieder löschte.

Russischer Botschafter erstattet Anzeige gegen italienische Zeitung La Stampa

Der russische Botschafter in Italien geht wegen eines Leitartikels, in dem über eine Ermordung von Kreml-Chef Wladimir Putin spekuliert wird, juristisch gegen die Tageszeitung La Stampa vor. Botschafter Sergej Rasow erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Rom wegen Anstiftung zu einem Verbrechen. Der Artikel des Kriegsreporters Domenico Quirico verstoße gegen die "Ethik, die Moral und die Regeln des Journalismus", erklärte er.

Moskau: Verhandlungen mit Ukraine kommen in Kernfragen nicht voran

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommen nach Angaben des russischen Chefunterhändlers in den zentralen Fragen nicht voran. "In zweitrangigen Punkten stimmen die Positionen überein. Aber in den politischen Hauptfragen kommen wir nicht voran", sagte Wladimir Medinski nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen.

Spaniens Regierung will Kraftstoffpreis um 20 Cent pro Liter senken

Angesichts von Demonstrationen gegen die hohen Spritpreise im ganzen Land hat die spanische Regierung eine Senkung des Kraftstoffpreises um 20 Cent pro Liter ab dem 1. April bis Ende Juni angekündigt. Lkw-Fahrer sollen zudem eine Einmalzahlung von 1.250 Euro bekommen, sagte Verkehrsministerin Raquel Sánchez. Den Staat werde das insgesamt rund eine Milliarde Euro kosten.

G7 verurteilen Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete "auf das Schärfste"

Die G7-Staaten haben den jüngsten nordkoreanischen Raketentest scharf verurteilt. "Dieses rücksichtslose Vorgehen bedroht Frieden und Sicherheit sowohl in der Region als auch international", erklärten die Außenminister der sieben einflussreichen Industrieländer und die EU in einer gemeinsamen Stellungnahme. Nordkorea hatte am Donnerstag nach eigenen Angaben eine neuartige ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasongpho-17 abgefeuert. Dem Verteidigungsministerium

