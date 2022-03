Eröffnung der Gigafactory in Grünheide lässt Investoren und auch den Gründer von Tesla vor Freude tanzen. Kann Tesla nun VW in Europa überholen?Elon Musk hat zurzeit allen Grund zur Freude und ließ sich zur Eröffnung der Gigafactory in Grünheide sogar zu einem kleinen Tänzchen hinreißen. Trotz monatelanger Bauverzögerung und lange ausstehender endgültiger Baugenehmigung konnte der CEO von Tesla (US88160R1014) nun die neuen Produktionshallen in Brandenburg eröffnen. Doch obwohl Proteste von Umweltschützern und ...

