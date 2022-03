Eine neue Studie aus den Niederlanden beweist das Vorhandensein von Mikroplastik in menschlichem Blut - jedenfalls in rund 80 Prozent der untersuchten Blutproben. Vorne dabei: PET und Polystyrol. Es ist eine internationale Premiere, auf die wir gern verzichtet hätten. Forschenden der Freien Universität Amsterdam ist es erstmals gelungen, winzig kleine Plastikteilchen in menschlichem Blut nachzuweisen. Dazu hatten sie 22 anonymen, gesunden Freiwilligen Blut abgenommen und es auf Mikroplastik untersucht. In acht von zehn Proben wurden sie fündig. PET und Polystyrol haben in Menschenblut ...

