Wuxi, China, 26. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Stadt Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu tritt als Gastgeberin des jährlichen Kirschblütenfestes von März bis April ins internationale Rampenlicht, wenn Tausende von wunderschönen Kirschbäumen im malerischen Yuantouzhu (Turtle Head Isle) in voller Blüte stehen werden.Die Eröffnungszeremonie des Festivals fand am 24. März statt - sowohl vor Ort als auch online im Anschluss an den jüngsten Covid-19-Ausbruch.Zusammen mit dem Festival wurde auch der Internationale Monat 2022 von Wuxi eröffnet - eine Gelegenheit, die Kirschblüte zu feiern und die Freundschaft und Kommunikation zwischen Wuxi und anderen Ländern zu fördern. Während der einmonatigen Veranstaltung wird es eine Reihe von internationalen Austausch- und Kooperationsaktivitäten, Ausstellungen und interaktiven Erlebnissen geben.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit im Bereich der Innovation. So fand am 24. März das RCEP-Kooperationsforum für befreundete Städte statt, um einen Konsens über die Vertiefung der gemeinsamen Arbeit der lokalen Regierungen nach der Unterzeichnung des RCEP-Abkommens (Regional Comprehensive Economic Partnership) zu erzielen. RCEP ist ein umfassendes Handelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum, das am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist.Es wird auch ein chinesisch-europäisches Treffen zur Zusammenarbeit in der Industrie und im Finanzwesen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung stattfinden, um mehr europäische Risikokapitalfonds, innovative Wissenschafts- und Technologieprojekte und hochkarätige Innovationsgipfel nach Wuxi zu holen.Darüber hinaus werden weitere Aktivitäten zur Förderung von Handel und Industrie stattfinden, z. B. eine Konferenz zur Förderung des Geschäfts zwischen Wuxi und multinationalen Unternehmen sowie eine Konferenz zur Lebens- und Gesundheitsbranche.Darüber hinaus werden im Rahmen der Veranstaltung ein internationaler Innovations- und Unternehmerwettbewerb, ein Kurzfilmwettbewerb und Unterzeichnungszeremonien für rund 40 Handels- und Gewerbeprojekte durchgeführt sowie ein Servicezentrum für die Ein- und Ausreise internationaler Talente eingerichtet, um die Internationalisierung der Stadt zu fördern.Bei der Eröffnungsfeier wurden auch eine Reihe von nichtstaatlichen Aktivitäten zur internationalen Freundschaft durchgeführt, darunter die Eröffnung eines Freundschaftsparks und die Ernennung des Freundschaftsbeauftragten von Wuxi.