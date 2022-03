Die wichtigsten Punkte Alphabet ist die Holdinggesellschaft von Google. Sie hat ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41 % gesteigert und ist jetzt eines der größten Unternehmen der Welt. Das Management hat gerade begonnen, aggressiv Aktien zurückzukaufen. Wenn du ein junger Investor bist, könnte es dir so vorkommen, als hättest du den Anschluss an all die großen Gewinner am Markt verpasst. Netflix (WKN: 552484), Amazon (WKN: 906866) und andere Technologiewerte sind in der Vergangenheit so stark ...

