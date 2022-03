Wichtige Punkte Die Kennzahl von Meta Platforms liegt weit unter der des Nasdaq-100-Index, was darauf hindeutet, dass die Aktie ein erhebliches Potenzial hat, wenn sie sich erholt. Snap hat seinen Umsatz seit 2016 verzehnfacht und die Analysten glauben, dass die Rendite vor der Tür steht. Soziale Netzwerke in der digitalen Welt haben sich in den letzten 15 Jahren rasant weiterentwickelt. Was auf unseren Computerbildschirmen begann, fand schnell seinen Weg auf unsere Smartphones und ermöglicht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...