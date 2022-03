In 3 Sätzen Obwohl Rückgänge am Aktienmarkt beängstigend sein können, sind sie der perfekte Zeitpunkt, um Geld zu investieren. Dividendenaktien haben sich in der Vergangenheit immer besser entwickelt als Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Diese drei Aktien erfüllen alle Voraussetzungen für Dividendeninvestoren. In den letzten Monaten wurden die Wall Street und die Anlegergemeinschaft daran erinnert, dass Aktien auch tatsächlich sinken können. Alle drei großen US-Indizes befinden sich wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...