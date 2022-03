Wichtige Punkte Die Aktien von The Trade Desk sind aufgrund des allgemeinen Ausverkaufs im Technologiesektor gesunken. Dabei hat das Unternehmen erst in den letzten Monaten Erfolg gehabt. Als Marktführer in einer riesigen Branche könnte The Trade Desk im nächsten Jahrzehnt stark wachsen. Am 15. März eröffnete der Nasdaq Composite Index offiziell im Bärenmarkt. Der Index ist seit Jahresbeginn um fast 20 % gesunken, vor allem durch viele Tech-Aktien, die allein im Jahr 2022 um 30 oder sogar 40 % gefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...