Etwa 3.000 vor Christus beginnt die Geschichte der Silberminen. Besonders die Hochkulturen in Kreta und Griechenland wollten Silber. Rund 100 Jahre nach Christus sind die Laurium Minen die größte Quelle für Silber. Später wurde spanisches Silber entdeckt und gefördert. Daneben wurden auch in Österreich, Ungarn und in Deutschland Silber produziert. Mexiko ist heute das wichtigste Silberproduktionsland. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert nach Christus entstanden viele Minen durch die spanischen ...

