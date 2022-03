Unterföhring (ots) -Ein dickes Plus für die kleinen großen Stimmen: "The Voice Kids" steigert sich Woche für Woche in SAT.1 und erreicht am Freitagabend sehr schöne 10,1 Prozent Marktanteil. Tolle 4,89 Millionen VoiceKids-Fans (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) verfolgen die vierte Folge der zehnten Staffel der Musikshow mit den Coaches Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und Smudo & Michi Beck von den "Fantastischen Vier".Diese zwölf Kids treten am 1. April 2022 in der fünften "Blind Audition" an:Rebecca R. (13) aus Berlin / Finlay (13) aus Gräfelfing (Bayern) / Shanice (11) aus Siegen (NRW) / Gabriel (15) aus Sankt Michael in der Obersteiermark (Österreich) / Helena (13) aus Knittlingen (Baden-Württemberg) / Raoul (14) aus Augsburg (Bayern) / Alina (8) aus Rödinghausen (NRW) / Svenja (12) aus Auerbach (Bayern), Max (12) aus Bad Schussenried (Baden-Württemberg) / Katharina (14) aus Wösendorf in der Wachau (Österreich) / Solea (11) aus Fredersdorf (Brandenburg) / Felicia (13) aus Wien (Österreich)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.3.2022 (vorläufig gewichtet 25.3.2022)Hashtag zur Show: voicekidsPressekontakt:Julia BauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1184email: julia.bauer@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: Laura.Stephan@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5181050