Es ist richtig was los derzeit bei der Deutschen Telekom. Zeitnah soll eine Entscheidung über den Verkauf der Funktürme fallen, das könnte Milliarden in die Kassen spülen und der Aktie neuen Schwung verleihen. Die jüngsten Analystenstimmen sprechen dem DAX-Titel jedenfalls ordentlich Potenzial zu.Laut Medienberichten stoße der geplante Verkauf der Masten auf viel Interesse, so Berenberg-Analyst Usman Ghazi. Sowohl Wettbewerber als auch Finanzinvestoren könnten zum Zug kommen. Er sieht American Tower ...

