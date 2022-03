Jetzt noch schnell 5,27 % Dividendenrendite sichern? Um fair zu sein: So schnell musst du nicht agieren, zumindest nicht in Gänze. Die Aktie, um die es heute geht, schüttet nämlich insgesamt viermal in diesem Börsenjahr 2022 aus. Das heißt, selbst wenn man einen Ex-Dividenden-Termin verpassen sollte, gibt es trotzdem eine Menge Einkommenspotenzial. Aber wer schnell ist, der könnte sich grundsätzlich noch 5,27 % Dividendenrendite sichern. W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist nämlich die Dividendenaktie, ...

