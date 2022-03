Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) hat zwischenzeitlich wieder mächtig Boden gut gemacht. Seit ihrem Tiefpunkt bei ca. 69 Euro ging es mit der Aktie bis auf 105 Euro zum Handelsschluss des Donnerstags bergauf. Das entspricht einem Plus von 52 %, wobei die Aktie am Donnerstag 5 % eingebüßt hat. Eine schnelle Rendite wäre mit der Alibaba-Aktie beim Kaufen in der Nähe des Tiefpunkts daher möglich gewesen. Aber ist es jetzt zu spät, diese Chance zu ergreifen? Die für mich entscheidenderen Fragen sind eher: ...

