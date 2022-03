Bocholt (ots) -Next Gen Urban Statement Bike - so betitelt das Fahrradunternehmen ROSE Bikes aus Bocholt sein neustes E-Bike. Das SNEAK+ ist damit die dritte Bike-Plattform aus der ROSE+ Familie und bedient mit seinem minimalistischen Design, der sportlichen Geometrie und der City-tauglichen Ausstattung die anspruchsvolle Kategorie der Urban Bikes. Vorgestellt wird die Neuheit erstmals auf der Fahrradmesse kolektif in Berlin vor einem ausgewählten Publikum. Passend zum Undercover E-Bike bringt ROSE in Zusammenarbeit mit dem internationalen Modelabel DRYKORN am 01. April eine urbane Bike-Fashion-Linie auf den Markt. Erhältlich ist das SNEAK+ in zwei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, zwei Farben und drei Größen ab einem Verkaufspreis von 2.349 Euro.Tarnmodus aktiviert! Vollintegriert, leicht und minimalistisch ist es auf den ersten Blick fast nicht möglich, das SNEAK+ als E-Bike zu identifizieren. Einzig das "+" im Namen und der dezente Power-Knopf auf dem Oberrohr geben einen Hinweis, wie viel wirklich in diesem Singlespeed Bike steckt. Motorisiert, trotzdem leicht, wartungsarm und inklusive Lichtanlage erfüllt das vielseitige E-Bike alle Ansprüche, die eine Großstadt mit sich bringt.Multipurpose"Wir wussten, wie das Bike aussehen und auch, was es alles können sollte: Minimales Design, maximaler Einsatzzweck - die Herausforderung lag also darin, beides zu vereinen", erklärt Anatol Sostmann, Director Product & Brand bei ROSE Bikes. Schließlich will der Großstadtbewohner schnell und möglichst bequem zur Arbeit, ohne stark ins Schwitzen zu geraten. "Ein gutes Bike trägt man außerdem lieber in den Keller oder auch mal den vierten Stock, wenn nötig, statt es der Witterung und Dieben auszusetzen." Alles, was zu schwer war, musste also ersetzt oder komplett gestrichen werden.Der Mahle-Motor ist mit seinen 3,5 Kilogramm leicht und unauffällig in der Hinterradnabe verbaut und sorgt mit drei Unterstützungsstufen für eine weiche Übersetzung beim Start & Stopp. Ein 250-Watt-Akku versteckt sich im filigranen Unterrohr und das einzige Bedienelement ist der Power-Knopf. Die Gabel ist aus leichtem Carbon, das Rad verfügt über eine voll im Lenker und der Sattelstütze integrierte LED-Beleuchtung und ist in der Farbgebung so kontrastreich wie seine Einsatzzwecke. Die erhältlichen Farben heißen "all white" und "all black".Dazu gibt es die kostenlose MAHLE ebikemotion App für Android & iOS, mit der sich neben der Überprüfung des Batteriezustands auch die Unterstützungsmodi kontrollieren lassen. Zusätzliche Features sind eine Wetter-Anzeige, Kartennavigation sowie die Anzeige von Drehmoment, Reichweite und Geschwindigkeit.AusstattungsvariantenDas SNEAK+ ist ab sofort zunächst als Limited Edition in zwei unterschiedlichen Spezial-Ausstattungsvarianten erhältlich. Wer auf der Suche nach einem E-Bike "ganz ohne Schnickschnack" für kleines Geld ist, entscheidet sich für das SNEAK+ LTD - das Bike mit Kettenantrieb, das aufs Wesentliche reduziert ist. Dieses Modell verkauft ROSE zum E-Bike-Einstiegspreis von 2.349 Euro. Das SNEAK+ LTD EQ gibt's zum Preis von von 2.599 Euro, fährt mit Gates Carbon-Riemenantrieb und ist für eiserne Schlechtwetter-FahrerInnen zusätzlich mit Schutzblechen ausgestattet. Die limitierten Bikes werden im Anschluss von den Standard-Modellen SNEAK+ und SNEAK+ EQ abgelöst.Das KomplettpaketWenn schon, denn schon - dieses stylische ROSE+ Urban E-Bike hat es verdient, in guter Gesellschaft zu sein. Dazu launcht ROSE Bikes zusammen mit dem Partner DRYKORN eine passende Bike-Fashion-Kollektion mit atmungsaktiven Stoffen und Schnitten, die extra darauf ausgelegt sind, bequem auf dem Bike und trotzdem top gestyled fürs Büro, das Restaurant oder den ganz normalen City-Alltag zu sein. Kurz: Functional streetwear from high quality fabrics. Die gesamte Kollektion ist sowohl über den Hersteller DRYKORN als auch den ROSE Onlineshop erhältlich. Passend dazu launchen die Partner ein Kollaborationsbike im Allover-Chain-Print, abgestimmt auf das Signature-Muster der Bekleidung. Diese Money-can't-buy SNEAK+ Modelle werden über verschiedene Kanäle von DRYKORN und ROSE verlost.Ein Bike, ein Gang, ein Knopf. Hinter dem minimalistischen Fixie-Look versteckt sich elektrifizierte Power. Das SNEAK+ bringt mit viel Style puren Fahrspaß auf die Straße zurück. Reclaim the Streets!Das vollständige Presskit inklusive Factsheets, Bild- und Videomaterial befindet sich hier zum Download (http://datahub.rose.de/_7T1MxaxLwypehR).Weitere Infos unter www.rosebikes.de/sneak-plusPressekontakt:Sarah Terweh (PR & Content Specialist)E-Mail: sarah.terweh@rosebikes.comTel.: +49 (2871) 2755 - 373Shayna Jil Belde (Content Creator Brand Management)E-Mail: shayna-jil.belde@rosebikes.comOriginal-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102534/5181051