Derzeit herrscht Hochstimmung bei Commerzbank-Aktionären. Schließlich gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 2,26 Prozent. Der Titel beendete drei der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei hat Commerzbank am Dienstag den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 3,64 Prozent. Geht es bei Commerzbank jetzt so richtig los?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund acht Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 7,72 EUR. Der Kampf ...

