Letzte Woche erhöhte BYD die Preise für seine Elektroautomodelle und folgte damit Tesla, das die Preise in China dieses Jahr schon mehrfach anhob. Auch andere Hersteller ziehen mit. Steigende Rohstoffpreise lassen den Anbietern keine Wahl, als diese an die Käufer weiterzugeben. Bei manchen Anbietern könnte das zu Problemen führen.Tesla, BYD, Xpeng und SAIC-GM Wuling hoben allesamt die Preise für ihre Elektroautos an. Grund hierfür sind die steigenden Kosten bei der Beschaffung von Rohstoffen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...