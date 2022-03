Bei der Auskopplung des Orion Office REIT (WKN: A3C684), der aus von dem Real Estate Investment Trust Realty Income (WKN: 899744) letztes Jahr in die Eigenständigkeit geführt worden ist, gibt es News. Das Management dieser nun eigenständigen Gesellschaft hat endlich erste Zahlen und einen Einblick in die Dividendenpläne vorgelegt. Etwas, das Investoren bereits lange erwartet haben. Aber offenbar gefiel den Investoren dieser Einblick nicht. Der Aktienkurs des Orion Office REIT ist am Freitag dieser ...

