Googles großes Update auf Android 13 Tiramisu erscheint im Herbst. Schon jetzt ist bei einigen Herstellern klar, welche Smartphones die neue Version des Betriebssystems mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten werden. Wir fassen zusammen. Von Android 13 ist mittlerweile die zweite Entwicklerversion erschienen, die im April durch die erste öffentliche Betaversion ersetzt werden soll. In den Entwicklervorschauen sind bereits erste Neuerungen des Updates zu sehen, im Zuge der Google I/O 2022, die Anfang Mai stattfindet, wird Google noch eine Schippe an größeren neuen Features drauflegen. So verhielt es sich zumindest in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...