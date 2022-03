Grund zum Feiern haben heute alle Nvidia-Aktionäre. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 4,68 Prozent zu. Die Aktie verabschiedete sich an zwei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei schoss Nvidia am Donnerstag mit einem Plus von 9,82 Prozent regelrecht nach oben. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 283,58 USD. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...