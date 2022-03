Ich bin der festen Überzeugung, dass die Investition in Aktien eine der besten Möglichkeiten ist, um ein passives Einkommen auf Lebenszeit zu erzielen. Wenn ich also heute einen Pauschalbetrag von 100.000 Pfund hätte, würde ich mir ein Aktienportfolio zulegen. Passive Einkommensstars Ich suche nach Aktien, die eine gute Erfolgsbilanz bei der Rückzahlung von Bargeld an ihre Investoren haben. An der Londoner Börse gibt es viele Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, ...

