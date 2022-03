Unterföhring (ots) -27. März 2022. DIE MÖWE versteht Spaß. Die ProSieben-Show "The Masked Singer" überzeugt am Samstagabend mit einem starken Marktanteil von 19,5 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Journalist und Fernsehmoderator Cherno Jobatay lüftet die Maske der MÖWE: "Es ist ein Riesenspaß: Du gehst in eine Sendung und da ist dann eine Party und Leute feiern das ab. Das ist einfach sensationell", strahlt der Moderator nach der Demaskierung. Im Anschluss an das größte deutsche TV-Rätsel punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale und dem ersten Interview des demaskierten Stars mit wunderbaren 16,8 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). Mit 11,9 Prozent holt sich ProSieben in dieser Zielgruppe souverän die Tagesmarktführung am Samstag.Überraschender EntertainerDIE MÖWE führt mit ihrer Performance von "There's a Party" (DJ Bobo) das Publikum und das Rateteam mächtig in die Irre. Die Tipps von Rea Garvey und Rategast Giovanni Zarella reichen von Ingo Zamperoni, über Bastian Pastewka bis hin zu Pascal Hens. Auch die Zuschauer:innen in der ProSieben-App vermuten, dass sich der ehemalige Handball-Profi Pascal "Pommes" Hens unter der Lachmöwe verbirgt. Einzig Rätsel-Königin Ruth Moschner kam Cherno Jobatay auf die Schliche. Niemand sonst hatte den Politikjournalisten mit den spaßigen Auftritten der Lachmöwe in Verbindung gebracht. Falsch gedacht: "Dieses Flatterige, etwas Vorlaute - immer lieber einen Spaß mehr als einen Spaß weniger, das ist ziemlich viel ich", beschreibt der 56-jährige die Ähnlichkeiten zu seiner Maske und ergänzt: "Wenn man lacht und Spaß hat, hat man einfach mehr vom Leben."Welche Stars verbergen sich unter den Masken?In der dritten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 2. April 2022, live um 20:15 Uhr, geht der Rätselspaß auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter GALAX'SIS, DER KOALA, DER GORILLA, DER SEESTERN, DER ORK, DAS ZEBRA, DER DORNTEUFEL und DIE DISCOKUGEL?"The Masked Singer" - die sechste Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 27.03.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5181312