* Alle typischen Merkmale einer Baisse sind vorhanden* Es gibt auch bullishe Bereiche - Nutzen Sie sie* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Schwächen bei der Kontrolle von Alten- und Pflegeheimen

Liebe Leser,



lassen Sie sich von der jüngsten Kurserholung an den Aktienmärkten nicht täuschen. Es handelt sich dabei mit größter Wahrscheinlichkeit nur um die erste größere oder länger anhaltende Bearmarketrally in einer noch sehr jungen Baisse.



Die Börsenampeln stehen auf dunkelrot, daran lassen meine Prognosemodelle und Indikatoren überhaupt keinen Zweifel. Das würde sich selbst dann nicht ändern, wenn der S&P 500 noch einmal in den Bereich seines bisherigen Hochs steigen sollte. Dann würde lediglich wie im Jahr 2007 ein Doppeltop entstehen.

