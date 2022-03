Eine echte Krise durchlebten in den vergangenen Tagen Delivery Hero-Aktionäre. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 17,13 Prozent weggebrochen. An fünf der fünf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursrückgängen aus dem Handel. So richtig fies war es für Delivery Hero am Montag mit einem Minus von 7,45 Prozent. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund ein Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 36,77 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre. ...

