Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", "das Unternehmen" oder "die Gruppe") (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat erfolgreich alle Maßnahmen für den Abschluss der Transaktion in Bezug auf GlovoApp23, S.A. ("Glovo") ergriffen, so Delivery Hero in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...