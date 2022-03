Saalbach (ots) -Ein unvergesslicher Aufenthalt für die ganze Familie erwartet Sie im 4-Sterne-superior Hotel DIE SONNE in Saalbach Hinterglemm. Gemeinsame Abenteuer, unendlich viel zu erleben und lustige Stunden lassen Kinderaugen strahlen. Hier geht im wahrsten Sinne des Wortes DIE SONNE auf!Sie unternehmen gerne etwas zusammen? Dann sind Sie im Hotel DIE SONNE genau richtig. Zahlreiche Familienaktivitäten begleiten Ihren Aufenthalt. In und rund um das Hotel erwarten Sie Erlebnisse für jedes Alter, vom Baby bis zum Teenager. Mit der JOKER CARD, die bereits kostenlos im Urlaubspreis inkludiert ist, genießen Sie zahlreiche kostenlose und stark ermäßigte Abenteuer und Attraktionen im gesamten "Home of Lässig" und weit darüber hinaus.Kinder ab 2 Jahre sind im SONNE Mini Club (http://www.hotel-sonne.at) herzlich willkommen! Sieben Tage die Woche gibt es ein ganztägiges Animationsprogramm, teils auch abends. Gemeinsames Kochen, Basteln, Malen und Spielen sowie ein paar Abenteuerreisen zu nahegelegenen Attraktionen lassen keine Langeweile aufkommen.Rund ums Hotel breitet sich eine geradezu magische Erlebnislandschaft aus. Das Glemmtal glänzt durch zahlreiche attraktive Einrichtungen für Kinder, die teils auf dem Ausflugsprogramm des SONNE Mini Club stehen. Folgende Highlights legen wir Ihnen besonders ans Herz:- Montelino's Erlebniswanderweg am Kohlmais- Berg Kodok- Wanderlehrpfad im Talschluss- Baumzipfelweg im Talschluss- Schnitza's Holzpark im Talschluss- TeufelswasserFür die Kids ab 10 Jahren geht es da schon actionreicher zu. Eigene Rückzugsbereiche im Teensclub und adrenalingeladene, maßgeschneiderte Abenteuer locken alle aus der Reserve.- Wildwasser Rafting und Canyoning- Offroad Park- Jump & Slide Park- Hochseilgarten- Erlebnisfreibad Käpt'n HookDie Eltern und Großeltern können sich währenddessen eine Auszeit gönnen und erholsame Stunden genießen. Der Wellnessbereich lässt auch keine Wünsche offen. Die SONNENOASE (http://www.hotel-sonne.at) ist speziell für Familien. Hallenbad, gemütlicher Ruhebereich, Infrarot-Familien-Inseln sowie ein toller Familien Outdoor-Spaß-Pool (für bis zu zwölf Personen) stehen zur Verfügung. Das SONNENHAUS für Gäste ab 15 Jahren wartet mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna mit Ausblick, Bio-Sanarium, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Entspannungs- & Ruhe-Zone wie das Kaminzimmer mit Wasserbetten, zwei iPads WEG und ein Fitnessraum mit Cardiogeräten von Technogym auf! Und im ZIRBEN-SPA genießen Sie entspannende & aktivierende Massagen, Körper- & Gesichts-Behandlungen mit hochwertiger Bio-Produktlinie!Für das leibliche Wohl sorgt die traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen - kreiert mit regionalen, biologischen Qualitäts-Produkten und Wildbret aus eigener Jagd. Auch spezielle Gerichte für Allergiker und Veganer werden angeboten. Und das alles inklusive Getränke von 08.00-24.00 Uhr.Machen auch Sie DIE SONNE zu Ihrem Familienhotel und lassen Sie sich vom tollen Angebot begeistern.SONNE Vorteilswochen vom 26.05. - 09.07.2022 und 20.08.-16.10.20227 Nächte buchen und nur 6 bezahlen - ab EUR 852,- p.P. inkl.- SUPER SONNE ALL INCLUSIVE Kulinarik mit Getränken von 08.00-24.00 Uhr- SUPER SONNE FAMILY mit Kinderanimation ab 2 Jahren an 7 Tagen pro Woche- JOKER CARD zur freien oder ermäßigten Nutzung der Bergbahnen sowie vieler weiterer Attraktionen- 1 Spa-Gutschein im Wert von EUR 15,-Pressekontakt:Hotel DIE SONNE 4*superiorDas All Inclusive HotelFamilie SchwablAltachweg 334A-5753 Saalbach, ÖsterreichTel. +43 6541 7202saalbach@hotel-sonne.atwww.hotel-sonne.atDIMA.CONCEPTUlmenstr. 30D-36381 Schlüchternsupport@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel DIE SONNE **** superior, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160220/5181414