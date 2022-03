Die LKW- und Bus-Sparte des Autobauers, die im Dezember ihren Börsengang feierte, ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn der Konzern hat am vergangenen Donnerstag seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Dabei war der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr so gut, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Schließlich ging es an nur einem Tag rund acht Prozent nach oben! Was war passiert?

Für das vergangene Jahr hat Daimler Truck trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lieferschwierigkeiten ein Umsatzplus von rund zehn Prozent erzielt! Das Konzernergebnis hat sich sogar vervierfacht! Noch zuversichtlicher zeigt sich die Konzernspitze beim Blick auf das aktuelle Jahr. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...