Daimler Truck führt in Europa die neue Marke TruckCharge ein. Darunter fasst das Unternehmen alle seine bestehenden und zukünftigen Angebote rund um Elektro-Infrastruktur und das Laden von Elektro-Lkw zusammen, d.h. Beratung, Hardware und digitale Dienste. TruckCharge richtet sich sowohl an Lkw-Flottenbetreiber als auch an Unternehmen aus der Industrie mit eigenem oder fremdbetriebenem Lkw-Fuhrpark. Da in der Regel Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...