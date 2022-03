Köln (ots) -In diesem Jahr heißt es wieder 'Türen auf'! Die Maus ruft zum bundesweiten Aktionstag am 3. Oktober auf - diesmal unter dem Motto 'Spannende Verbindungen'.Der 50. Geburtstag der Maus im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie viele Menschen sich in Deutschland mit der Maus verbunden fühlen. Verbindungen sind wichtig für unser Zusammenleben und überall zu entdecken: digitale und fest verschraubte, chemische, leckere, mit Brücken und Wegen, in unserem Körper, beim Klima, beim Strom und auch wenn man etwas zusammen unternimmt. Das alles zeigt die Aktion 'Türen auf mit der Maus' 2022!Das Maus-Team des WDR ruft alle, die für 'spannende Verbindungen' sorgen, dazu auf, am 3. Oktober Türen für Kinder zu öffnen, die ihnen normalerweise verschlossen sind. Gesucht werden Betriebe, Labore, Werkstätten, Fabriken, Museen oder andere Institutionen, die mit Verbindungen arbeiten, sie herstellen oder daran forschen. Die Maus fragt auch in diesem Jahr wieder Kinder nach ihren Ideen: Welche Türen sollen sich für sie am 3. Oktober öffnen? Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit zum Aktionstag sind ab sofort unter die-maus.de (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf.php5) zu finden.Zum elften Mal ermöglichen die Veranstalter:innen beim bundesweiten 'Türen auf mit der Maus'-Tag den Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeitswelt. Zum 3. Oktober wird die Maus im Fernsehen, Online und im Radio spannende und originelle Projekte vorstellen, bei denen es viel zu lernen, zu staunen und natürlich auch zu lachen gibt.Redaktion "Türen auf mit der Maus": Susanne Kuttler, Anja Myriam AntonFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5181495