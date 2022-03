In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Maximilian Lambsdorff von Express Steuer. Maximilian Lambsdorff ist Gründer und CEO von Express Steuer. Nach seinem Bachelor in International Management an der WHU - Otto Beisheim School of Management im Jahr 2014 hat er zunächst eine Tech Consultancy gegründet. Dort ist er 2019 ausgestiegen, um Express Steuer zu gründen. Lambsdorff verantwortet neben der Geschäftsführung vor allem das Marketing und das Nutzerwachstum. In der "5 Dinge, ...

