Eine vollständige Lähmung bedeutet für Betroffene in der Regel auch das Ende der Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren. Ein deutsches Forscher-Team meldet jetzt den potenziell erfolgreichen Einsatz eines Gehirnimplantats. Ein Gehirnimplantat als Hirn-Computer-Schnittstelle könnte der nächste große Schritt in der Forschung sein, um vollständig gelähmten Menschen einen Weg der Kommunikation zu eröffnen. Das gab nun ein Forscher-Team der Universität Tübingen bekannt, das seit 2000 ein derartiges Implantat an einem ALS-Patienten getestet hat. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben sie nun im Fachmagazin Nature ...

