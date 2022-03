Die Weg zum Mars ist in den letzten Jahren zu einem Wettrennen geworden. Dabei ist die Venus viel dichter an der Erde und verfügt sogar über eine ähnliche Größe. Vor 50 Jahren war sie das Ziel zahlreicher sowjetischer Raumfahrtmissionen. Am 27. März 1972 trat Venera 8 die Reise zur Venus an. Die sowjetische Sonde sollte 117 Tage unterwegs sein, um den Schwesterplaneten unserer Erde zu erreichen. Venera (übersetzt Venus) war ein umfangreiches Raumfahrtprogramm der Sowjetunion mit dem Ziel, mehr über den Planeten zu erfahren, welcher der Erde deutlich näher ist als der Mars. Die erfolgreiche Landung von Venera 8 stellte nicht nur...

