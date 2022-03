Der Krieg in der Ukraine hat die ohnehin schon schwierige Liefersituation in der Autobranche noch verschärft. VW zieht die Konsequenz und verschiebt den Marktstart des ID 5. Das E-SUV-Coupé soll jetzt frühestens im Mai in den Verkauf gehen. Auf der IAA Mobility in München hatte VW erstmals einen Ausblick auf den ID 5 gegeben. Seit Ende des vergangenen Jahres können Interessent:innen den elektrischen SUV-Coupé vorbestellen. Der Marktstart sollte eigentlich Anfang April erfolgen. Doch der sich durch den Krieg in der Ukraine noch verschärfende Teilemangel macht VW jetzt einen Strich durch die Rechnung. Der Wolfsburger Autokonzern ...

