In Rio de Janeiro ermöglicht ein neues Gesetz die Zahlung von Steuern, die im Rahmen eines Immobilienkaufs entstehen, mit Bitcoin. Auch die Krypto-Börse Binance sieht Potenzial in der brasilianischen Stadt. In Rio de Janeiro sollen zukünftig Steuerzahlungen mit Bitcoin vorgenommen werden können. Diese sollen für Steuern im Zusammenhang mit städtischen Immobilien innerhalb der Stadtgrenzen von Rio de Janeiro gelten. "Wir werden den Umlauf von Kryptowährungen stimulieren, indem wir sie in die Zahlung von Steuern integrieren, wie im Fall von IPTU, und dies kann in Zukunft auf Dienste wie zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...