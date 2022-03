News von Trading-Treff.de Zum Freitag machte unser Dax eine ähnliche Figur wie schon am Donnerstag, schaffte es nun aber etwas höher in die Range zurück. An der Ausgangslage hat das jedoch erstmal nichts geändert, sodass wir hier erstmal noch immer in der Range festhängen. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15670, 15465, 15360, ...

