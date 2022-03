DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Einer der größten Aktionäre von Bayer, der Staatsfonds Temasek aus Singapur, drängt offenbar auf eine Absetzung des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Temasek-Vertreter hätten gegenüber Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann die Bayer-Führung deutlich kritisiert, heißt es in Finanzkreisen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg fordert Temasek eine schnelle Neubesetzung der Führungsspitze und will den Druck auf Bayer vor der Hauptversammlung Ende April erhöhen. Eine Option dazu wäre ein Misstrauensvotum oder eine Ablehnung der Entlastung des Vorstands, heißt es in dem Bericht unter Verweis auf Kreise, die mit der Angelegenheit vertraut sind. (Handelsblatt)

ALLIANZ X - Die erfolgsverwöhnte Wagniskapitaltochter des Versicherungsriesen Allianz, Allianz X, erlebt schwierige Zeiten. Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs zeichnen sich deutlich schlechtere Rahmenbedingungen für junge Tech-Unternehmen ab. Auch gibt es seit geraumer Zeit bei der prominentesten Beteiligung, der Onlinebank N26, eine Reihe von Wachstumsproblemen. Dennoch will Allianz-X-Chef Nazim Cetin an seiner Strategie festhalten, auf reifere Startups zu setzen und auch Mehrheitsübernahmen zu tätigen. (Handelsblatt)

CHIPFABRIK/WOLFSPEED - Europa steht offenbar vor dem Bau einer weiteren Chipfabrik. Nur wenige Tage nachdem Intel den Bau von zwei Halbleiterwerken in Magdeburg angekündigt hatte, erklärte nun auch der Konkurrent Wolfspeed, dass er noch in diesem Jahr darüber entscheiden könnte, eine Fabrik in der EU zu bauen. Deutschland habe gute Karten, auch hier den Zuschlag zu erhalten. Denn vor allem in der Autoindustrie seien die Spezialchips des Unternehmens sehr begehrt. Gregg Lowe, Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Chipherstellers, sagte: "Europa ist für uns eine gute Möglichkeit für eine weitere Fabrik, aber am Ende kommt es auf die Bedingungen für die Finanzierung an." (FAZ)

NATIONAL GRID - Angesichts steigender Energiepreise verkauft der britische Versorger National Grid die Mehrheit an seiner Gassparte und konzentriert sich auf sein Stromgeschäft. Ein 60 Prozent umfassender Anteil am Gasleitungs- und -messgeschäft gehe an den australischen Investor Macquarie Asset Management und den kanadischen Pensionsfonds British Columbia Investment Management, wie National Grid am Sonntag mitteilte. Das Unternehmen erhält nach Abschluss der Transaktion etwa 2,2 Milliarden Pfund in bar und etwa zwei Milliarden Pfund aus einer Fremdfinanzierung. (FAZ)

PAYPAL - Der US-Bezahldienst Paypal hat seine Kundenzahl in Deutschland im vergangenen Jahr abermals gesteigert. Paypal zählt nun 32 Millionen aktive Kundenkonten, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Das ist ein Plus von zehn Prozent. Seit Ende 2015 hat Paypal die Kundenzahl damit nahezu verdoppelt. 2021 war der Anstieg allerdings geringer als ein Jahr zuvor. 2020 stieg die Zahl der Kunden um 3,5 Millionen. (Handelsblatt)

