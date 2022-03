Ab heute darf an der Börse Moskau wieder mit allen russischen Aktien gehandelt werden. Zuletzt waren nur Papiere von 33 Unternehmen zugelassen. Für diesen Montag ist ein verkürzter Handelstag mit russischen Aktien angesetzt - und zwar von 9.50 bis 13.50 Uhr (8.50 bis 12.50 Uhr MESZ). Leerverkäufe sind jedoch weiter verboten.



Die Börse war nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar über Wochen geschlossen gewesen und hatte den eingeschränkten Handel erst am vergangenen Donnerstag wieder aufgenommen. Viele Papiere hatten einen starken Kurssprung hingelegt, weshalb die Unternehmen einen Teil der Verluste wieder gut machen konnten. Die Aktien russischer Unternehmen etwa des Gasmonopolisten GAZPROM, des Ölkonzerns LUKOIL und der staatlichen Fluggesellschaft AEROFLOT waren nach dem Kriegsbeginn eingebrochen, weshalb der Handel mit den Wertpapieren einfach ausgesetzt worden war.



