Der Deutsche Leitindex hat sich in der vergangenen Woche verhältnismäßig wenig bewegt. Unter dem Strich gab der DAX 0,7 Prozent ab. Am Freitag schloss er allerdings leicht höher und rettete sich damit über der Marke von 14.300 Punkten ins Wochenende. Marktidee: Sartorius Die Aktie von Sartorius hat ein starkes Jahr 2021 hinter sich. Ende November markierte das Papier sein Allzeithoch. Zu Beginn dieses Jahres setzte dann allerdings eine dynamische Abwärtskorrektur ein. Aktuell versucht sich der Kurs an einer Stabilisierung. Damit daraus ein mittelfristig relevanter Boden entsteht, muss die Aktie über einer wichtigen Hürde schließen.