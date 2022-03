NEU-DELHI, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -MGH Logistics Pvt Ltd, eine Tochtergesellschaft der MGH Group, hat den Vertrag für ihr hochmodernes Lager in Talegaon Pune für die dritte Laufzeit verlängert, um weitere drei Jahre ihres fortgesetzten Engagements für hervorragende Leistungen im Dienste der wichtigsten Kunden zu garantieren.Die Anlage in Talegaon, Navlak Umbre, Pune, ist ein 45.000 Quadratmeter großes, hochmodernes Lager, das gebaut wurde, um die Anforderungen von Kunden aus allen Branchen zu erfüllen, wobei der Schwerpunkt auf dem boomenden Automobilmarkt liegt.Das Lager liegt nur 120 km von Indiens größtem Hafen Nhava Sheva entfernt und verfügt über 5 Docks zum Be- und Entladen, von denen 4 mit Überladebrücken ausgestattet sind, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit einem 24/7-Sicherheitssystem und einem zukunftssicheren WMS auf SAP ist das Lager ständig verbunden, um sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt Waren verloren gehen. Die Flurförderzeuge sind auf die Handhabung von Kraftfahrzeugausrüstung in unseren weitläufigen Regalen und auf den für den Güterumschlag konzipierten Bodenflächen spezialisiert.Vinod Premachandran, Country Head für MGH Logistics Indien und Sri Lanka, erklärte: "MGH hat an diesem Standort von Grund auf eine Lagerhaltung für die Automobilindustrie aufgebaut, und wir freuen uns über die Erweiterung, die unser Engagement für langfristige Geschäfte mit unseren wichtigen und geschätzten Automobilkunden unterstreicht."Das Lager wurde für den Dauerbetrieb gebaut und ist voll ausgestattet, um die Bedürfnisse von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen, sei es die Textil-, Automobil- oder Elektronikindustrie.Informationen zur MGH GroupMGH Gruppe (http://www.mghgroup.com/) ist ein in Singapur ansässiger, in Bangladesch entstandener, weit verzweigter Mischkonzern mit einer Präsenz in mehr als 23 aufstrebenden Märkten in mehr als 14 Branchen und 30 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist in Asien, dem Nahen Osten und Afrika stark vertreten und expandiert rasch nach Europa. Das Unternehmen ist auf eine Vielzahl von Dienstleistungen spezialisiert, die vom Supply Chain Management für große Fast-Fashion-Einzelhändler, Automobilhersteller und Marken aus dem Gesundheitswesen bis hin zum Total Cargo Management für Billigfluggesellschaften reichen, wobei es in mehreren Ländern mit Seefrachtunternehmen vertreten ist.dhananjai.kalra@mgh-logistics.comPressekontakt:Dhananjai Kalra+91 7017387406dhananjai.kalra@mgh-logistics.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1773740/MGH_Group_Pune.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1773741/MGH_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: MGH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144030/5181722