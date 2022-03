The following instruments on XETRA do have their first trading 28.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.03.2022Aktien1 US8344374025 Solvay S.A. ADR2 SG1T70931228 ESR-REIT3 CA2798741013 Edge Total Intelligence Inc.4 AU0000141517 Mighty Kingdom Ltd.5 NL0012294474 DIGI Communications N.V.6 US42751Q1058 Hermes International S.C.A. ADR7 US7444301094 Public Policy Holding Co. Inc.8 CA92255G1037 Vegano Foods Inc.9 DK0061802139 ALK-Abello A/SAnleihen1 XS2463975628 ABB Finance B.V.2 US117043AU39 Brunswick Corp.3 XS2463702907 Nordea Mortgage Bank PLC4 XS2449910921 NatWest Group PLC