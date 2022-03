Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Krieg in der Ukraine geht unverändert weiter und bleibt damit das Hauptthema an den Aktienmärkten. Der DAX gab in der vergangenen Woche leicht ab. Die Wall Street schaffte dagegen die zweite Gewinnwoche in Folge. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Euro, Öl, den Bitcoin, Bayer, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse und die Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.