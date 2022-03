Im VW-Werk in Zwickau läuft die Fertigung der MEB-Modelle wieder an - und das einige Tage früher als geplant. Die Produktion des MEB-SUV Skoda Enyaq in Tschechien pausiert hingegen noch etwas länger, was auch Einfluss auf die Bestellbarkeit einiger Varianten hat. Von Volkswagen Sachsen hieß es ursprünglich, dass die Produktionslinien erst Anfang April wieder gestartet werden. Nun ist das knapp eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...