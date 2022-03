Rohöl: DAS ist der Montags-Effekt!

Anzeige / Werbung Wer Rohöl kurzfristig handelt hat montags die besten Chancen für Short Über 3 Dekaden weist der Rohölpreis der Sorte WTI Crude ein unterwöchig spannendes Muster auf, nach dem der Montag im Durchschnitt der mit Abstand beste Tag für die Shortseite darstellt. Wir sehen im intraday-saisonalen Chart, dass montags die Schwäche im Durchschnitt über den gesamten Tag andauert und meist gegen 6-7 Uhr unserer Zeit (0.30-1.30 US-Zeit) einsetzt. Ausstiege bieten sich für derart kurzfristige Trades einmal zum Handelsende montags und in den ersten 8-10 Stunden dienstags an. Daytrader können diesen Effekt nutzen, um aus den ultrakurzfristigen Entwicklung Kapital zu schlagen. Wichtig ist grundsätzlich, zu verstehen, dass derartige statistische Vorteile nur über die Masse an Wiederholungen ausgespielt werden können. Wie der Einzelfall oder eine kleine Gruppe von Montags-Trades ausgeht, ist stark zufallsbedingt. Wer aber hunderte Montage short gehandelt hat, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit klar profitabel sein. Passende Produkte für diese Tradingidee können Sie hier suchen: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XD0002745517,XC0007924514

