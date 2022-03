Barrick Gold Corp. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen am 23. März 2022 einen Kauf- und Verkaufsvertrag mit einem kanadischen Investmenthändler abgeschlossen hat, gemäß dem sich Barrick zum Verkauf von 8.831.250 Stammaktien von Skeena Resources Ltd. zum Weiterverkauf auf Basis eines Kaufvertrags bereit erklärt hat. Das Bruttoentgelt für die Stammaktien beläuft sich auf insgesamt 132.468.750 C$ in bar (15,00 C$ pro Stammaktie).



Unmittelbar vor Abschluss des Verkaufs ist Barrick wirtschaftlicher Eigentümer von 8.831.250 Stammaktien von Skeena, was ungefähr 12,9% der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Skeena entspricht. 2.812.500 dieser Aktien wurden erworben, nachdem Barrick am 23. März 2022 2.812.500 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien ausgeübt hat.



Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion wird Barrick keine emittierten und ausstehenden Stammaktien von Skeena mehr besitzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

BARRICK GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de